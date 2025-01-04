living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خلاف وسجال داخل الصف الواحد في القوات... والسبب: الاستعجال في مقاربة الملف السوري!

4
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

برز الى الواجهة خلاف قواتي قواتي على خلفية وصف رئيس جهاز التواصل في الحزب شارل جبور أبو محمد الجولاني بالقائد والرفيق مما اثار بلبلة في الاوساط القواتية والسياسية بسبب مسيرة الجولاني من تنظيم القاعدة الى داعش وصلا الى النصرة المتورطة بقتل عسكريين لبنانيين في جرود عرسال وتفجيراات في عدد من المناطق اللبناني.

هذا الكلام استدعى توضيحا من قبل النائب جورج عدوان في احدى الحلقات التلفزيونية حيث اعتبر نائب رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية أن الجولاني ليس رفيقا والمطلوب منه الاهتمام بالشؤون السورية.

هذا الحديث والذي وضعه مراقبون في اطار الرد على الكلام "المستعجل" من قبل جبور خاصة بعد المضايقات التي تتعرض اليها الاقليات في سوريا ومن ضمنهم المسيحيين, يفتح الباب امام تساؤلات حول التخبط الذي يعيشه الحزب في مقاربة الملف السوري, حيث يدفع فريق في القوات باتجاه عدم الاستعجال والتريث بينما ينزلق الفريق الآخر الى رمي نفسه في حضن الادارة الجدية

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   