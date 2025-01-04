أسرار الصحف ليوم السبت 4 كانون الأول 2024

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الجمهورية

شكا عدد كبير من المغتربين من غلاء الأسعار في لبنان خلال فترة الأعياد وتراجع الخدمات العامة الأساسية بشكل ملحوظ.

تسجّل تباينات بين أعضاء عدد من الكتل في استحقاق كبير، إذ يصعب الاتفاق بين أعضاء الكتلة الواحدة على تصويت موحّد.

يجري التعامل بكثير من التأني في بَتّ قضية أحد الموقوفين فلا تتأذى المصلحة اللبنانية وتُطبّق القوانين في الوقت عينه.

اللواء

يتردد في المجالس الضيقة، أن «كلمة سر» ما تزال تجمع مجموعة «الثنائي الشيعي» وحلفائها من نواب قدامى وجدد..

سجلت خدمات اليد العاملة الفنية ارتفاعات في الأجور، بصرف النظر عن نظام «العرض والطلب».

يجري سباق دولي- إقليمي على إيصال رئيس للجمهورية، بما يتفق مع طموحات الدول المتزاحمة بعد متغيرات الحرب.