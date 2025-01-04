عناوين الصحف ليوم السبت 4 كانون الثاني 2024

A + A -

الأخبار

فعل استفزاز أم تعبير عن قناعة بأننا هُزمنا؟

البناء

وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا في دمشق لمشاركة الطوائف والأكراد ببناء الدولة / اشتباكات بين الجيش ومسلّحين على الحدود.. والشرع يدعو ميقاتي للعلاقات الثنائيّة / فضيحة تفتيش الطائرة الإيرانية «بلا غلة»… والخطيب يدعو مولوي للبطولة جنوباً

الجمهورية

مانشيت: خروقات من الإسرائيليين واشتباكات مع السوريين والرئاسة بين العِقَد.. ونصيحة غربية بإتمام الانتخاب

اللواء

أسهم ولادة الرئيس ترتفع مع وصول الوفد السعودي

ميقاتي يتلقى دعوة من الشرع لزيارة سوريا بعد الإشكالات الحدودية.. وإعلان أميركي عن تحرير «الخيام»