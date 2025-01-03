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منتجات زراعية "سورية وتركية" تدفق الى السوق اللبناني: وتحذيرات!

3
JANUARY
2025
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ناشد رئيس "تجمع مزارعي وفلاحي البقاع" ابراهيم  الترشيشي في بيان، "وقف تدفق المنتجات  الزراعية السورية والتركية الى الاسواق اللبنانية عبر طرق التهريب وبطريقة غير شرعية  والا نحن سنكون مضطرين لإعلان  الإضراب واقفال الطرق واعتراض شاحنات التهريب".

وقال: "يدخل يوميا الى الاراضي اللبنانية اكثر من ٣٠٠ طن من البطاطا السورية يتم توزيعها على أسواق الخضار في طرابلس والعبدة وسن الفيل في بيروت وقب الياس في البقاع وصيدا في الجنوب، مما يحرم المزارع البقاعي من تصريف انتاجه قبل موعد دخول البطاطا المصرية بتاريخ الاول من شباط المقبل". ولفت الى ان "التهريب يطال ايضا لحم الدجاج والبيض،مما يلحق ضررا فادحا بهذا القطاع الذي لا يتحمل هذا التهريب".

اضاف: "تحولت مواكب الشاحنات الزراعية من المعابر الحدودية الشرعية الى طرق التهريب، بهدف توفير الرسوم الجمركية والابتعاد عن الفحوصات المخبرية والتأكد من سلامة الانتاج. والاسوأ ان شاحنات لبنانية تدخل الاراضي السورية وتقوم بتعبئة المنتوجات الزراعية السورية والتركية وتعمل على إدخالها الى لبنان عبر الطرق غير الشرعية، من دون حسيب او رقيب".

واشار الى ان "البطاطا السورية التي يتم تسويقها في لبنان  ليست بجودة الانتاج اللبناني". وأعتبر ان "ادارة الجمارك عاجزة لوحدها عن مواجهة هذه الافة التي يتعرض لها المزارع اللبناني، وعلى كل الأجهزة الأمنية اللبنانية التعاون لوقف هذه الظاهرة  التي تدمر  القطاع الزراعي وانهياره  وافلاس المزارعين".

واكد "ضرورة مكافحة التهريب ووضع حد لهذه العصابات التي تتألف من سائقي الشاحنات والمهربين واصحاب المحال في الاسواق الزراعية، وتواجه كل من  يعترض طريقها من دوريات  الجمارك  والمزارعين مما يهدد ايضا السلم الاهلي".

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