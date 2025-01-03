مولوي يكشف هوية الجماعات المسلحة التي اشتبك معها الجيش... وماذا عن قيود الدخول الى سوريا؟

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قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي في حديث لقناة الحدث أن قرار وضع قيود على دخول اللبنانيين إلى سوريا مجرد "تدبير" ظرفي ومؤقت

وأضاف مولوي أن المجموعات المسلحة السورية التي اشتبك معها الجيش لا تتبع للإدارة السورية الجديدة مشيرا الا ان الجيش اللبناني سيطر على "اشتباك محدود" مع مجموعات مسلحة سورية

وكشف مولوي عن إصابة بعض جنود الجيش اللبناني اليوم في اشتباكات مع مجموعات سورية مسلحة حيث حصلت مشكلتان اليوم على الحدود مع سوريا إثر اشتباكات مع مجموعات مسلحة

وأكد مولوي أن الجيش يقوم بواجباته في حماية الحدود