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اليكم ما عثر عليه داخل لوحة فنية كانت متجهة من لبنان الى احدى الدول العربية!

3
JANUARY
2025
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التالي: "في سياق المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات تهريب المخدرات وتوقيفهم، وضمن إطار الخطة الامنية التي وضعتها الشرطة القضائية الهادفة الى مكافحة آفة المخدرات على جميع الاراضي اللبنانية، ونتيجة مراقبة ورصد المدعو ن. ش. (من مواليد عام 1999 لبناني الجنسية)،أحد المشتبه بهم بمحاولة نقل لوحة فنية إلى دولة عربية من لبنان، تم ضبطها سابقا من قبل مكتب مكافحة المخدرات المركزي تحتوي على /2,06/ كلغ قائم من الماريجوانا، وجرى حينها توقيف مرسلة اللوحة المدعوة (ر. ح. من مواليد عام 1972، لبنانية). 

توافرت معلومات حول قيام (ن. ش.) بالتحضير لإرسال شحنة اخرى من لبنان إلى إحدى الدول العربية عبر شركة شحن.
بتاريخ 24-12-2024 ونتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، تم ضبط الشحنة وهي عبارة عن لوحة فنية مجهّزة بطريق احترافية، وتم توقيف (ن. ش.) بالإضافة إلى كل من: 
- ر. ش. (من مواليد عام 1991، لبناني)
- ح. ج. (من مواليد عام 1983، لبناني).
 
بتفتيش اللوحة، تبين أنها تحتوي على /6،65/ كلغ من حبوب الكبتاغون.
 
وبنتيجة المتابعة، تم ضبط لوحة ثانية كانت معدة للتصدير إلى دولة عربية عبر مطار رفيق الحريري الدولي. وبتفتيشها، ضبط بداخلها /3،8/ كلغ من حبوب الكبتاغون.
 
بالتحقيق مع الموقوفين، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم، وجرى الكشف عن شبكة دولية لتهريب الكبتاغون تعتمد هذا الأسلوب، حيث تم تعميم بلاغات بحث وتحر بحقهم.
 
التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص وبالتنسيق مع اجهزة مكافحة المخدرات في الدول المعنية".

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