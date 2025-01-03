إنقاذ طفل من داخل سيارة في دوحة عرمون... اليكم ما حصل!

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، أن "عناصرها تمكنت اليوم، من إنقاذ طفل يبلغ من العمر سنة ونصف سنة، كان محتجزا داخل سيارة في شارع فياض - دوحة عرمون، بالقرب من جامع كريدية".

وأشارت إلى أن "والدته كانت ترجلت من السيارة لإدخال بعض الأغراض، ونسيت المفتاح داخلها، مما أدى إلى إقفال الأبواب تلقائيا"، وقالت: "على الفور، استجابت فرق الدفاع المدني للنداء، حيث عملت على فتح باب السيارة باستخدام المعدات المناسبة، وإخراج الطفل الذي كان في صحة جيدة، وتسليمه إلى والدته".

وأكدت "أهمية توخي الحذر والانتباه لتجنب مثل هذه الحوادث، حرصا على سلامة الأطفال"، داعية "المواطنين إلى الاتصال على الرقم 125 في حال وقوع أي طارئ".