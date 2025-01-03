بالصورة: مواطن لبناني ضحية جريمة مروعة!

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النهار -



أقدم شبان من آل فرج على إطلاق النار على أشخاص في بلدة قانا جنوبي لبنان بسبب خلافات مادية ما أدى إلى مقتل المصور حسين بزي وجرح آخرين . و حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً بالحادث ويسود حال من التوتر في المنطقة.

وفي رواية شقيق الضحية، شوقي بزي، أن مجموعة مسلحة يترأسها شخص من آل فرج، اقتحمت ساحة بلدة قانا في سيارات رباعية الدفع، وفتحت النار ما أدى إلى مقتل حسين. وقال في اتصال مع "النهار": "شقيقي لم يكن مستهدفاً بإطلاق النار، لقد مات غدراً، وآن الأوان لرفع الغطاء عن المجرمين ومحاسبتهم".