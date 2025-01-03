المطران كفوري: لا يجوز ان تتصرف "إسرائيل" على هواها وكأنه لا رادع ولا وازع !

A + A -

استغرب متروبوليت صيدا وصور ومرجعيون للروم الأرثوذكس المطران الياس كفوري استمرار الخروقات الإسرائيلية لإتفاق وقف النار في الجنوب ، معتبراً أن من واجبات اللجنة التي كلفت بالإشراف على وقف اطلاق النار ان تمارس صلاحياتها ولا يجوز ان تتصرف إسرائيل على هواها وكأنه لا رادع ولا وازع ولا دول كبرى ولا أمم متحدة .. ولا أحد يسأل !.



وقال المطران كفوري في تصريح له على هامش استقباله شخصيات ووفوداً مهنئة بالأعياد في مقر المطرانية في حي مار نقولا بصيدا القديمة : نعايد اللبنانيين بالأعياد المجيدة ، ونتمنى لهم كل الخير والصحة . وان المطلب الأول الذي نريده هو السلام . نتمنى أن يتحول اتفاق وقف اطلاق النار في الجنوب الى سلام دائم لأن اللبنانيين تعبوا من الحروب والحرب الأخيرة كلفتنا كثيراً. نتمنى ان يحل السلام وان تعود الطمأنينة ويعود الهدوء الى الناس ليعوضوا بعضاً من الخسائر التي حصلت والدمار الهائل الذي تسببت به الغارات الإسرائيلية على الجنوب وعلى لبنان بصورة عامة .



وأضاف:" واننا نستغرب كل الإستغراب استمرار الخروقات الإسرائيلية لإتفاق وقف النار ، ونعتبر أن من واجبات اللجنة التي كلفت بالإشراف على وقف اطلاق النار ان تمارس صلاحياتها. لا يجوز ان تتصرف إسرائيل على هواها وكأنه لا رادع ولا وازع ولا دول كبرى ولا أمم متحدة !. لقد تجاوزت كل قوانين وقرارات الشرعية الدولية والقوانين الإنسانية وشرعة حقوق الإنسان بأشواط ولا أحد يسأل !. هذا أمر مستغرب لماذا الدول الكبرى لا تفرض وقف اطلاق النار ولا تقوم بعمل جدي من أجل السلام ".



وطالب المطران كفوري المسؤولين في لبنان بالعمل على تأمين وتسهيل ظروف عودة الناس الى منازلهم وأن يعوضوا عليهم الخسائر الهائلة التي سببتها الحرب، معتبراً أن الناس بحاجة لمساعدة وبحاجة لمن يقف الى جانبها .



وفي موضوع الإستحقاق الرئاسي قال المطران كفوري :" نتمنى ونطلب من الله ان يكون العام الجديد عام خير وبركة وسلام . وأن يتم في التاسع من الشهر الجاري انتخاب رئيس للجمهورية وترتيب الإدارة، لأن لبنان تعب من الفوضى ، والإقتصاد تعب وكل الناس تعبت ولا يستطيع لبنان أن يكمل طريقه بهذا الشكل من الفوضى ومن الحروب المتتالية. نحن في لبنان بحاجة ماسة للسلام" .