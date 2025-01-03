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قرار لوزير المال حول المكلفين الملزمين بتقديم التصريح الشخصي لضريبة الدخل

3
JANUARY
2025
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أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل قرارا يتعلق بإلزام المكلفين الملزمين بتقديم التصريح الشخصي لضريبة الدخل “النموذج ف1” عبر النظام الضريبي الالكتروني.

وجاء فيه:

المادة الأولى: يتوجب على جميع المكلفين الملزمين بتقديم التصريح الشخصي لضريبة الدخل (النموذج ف1)، تقديم هذا التصريح إلكترونيا عبر النظام الضريبي الإلكتروني، ابتداء من أعمال سنة 2023.

المادة الثانية: يمكن للمكلفين غير الحائزين على المفاتيح الشخصية الإلكترونية (اسم المستخدم، كلمة السر والرمز السري)،الدخول إلى موقع وزارة المالية التالي: (eservices.finance.gov.lb)، وتعبئة النموذج المعتمد للتسجيل “طلب تسجيل شخص حقيقي” وإرساله إلكترونيا.

المادة الثالثة: تقوم دائرة خدمات ومعلومات المكلفين المركزية ودوائر وفروع خدمات المكلفين التابعة لمديرية الواردات وللمصالح المالية الإقليمية في المحافظات، بتزويد المكلفين بالمفاتيح الشخصية الإلكترونية (اسم المستخدم، كلمة السر والرمز السري) التي تخولهم استعمال خدمة التصريح الإلكتروني.

المادة الرابعة: تتوقف شركة بريد لبنان ش.م.ل عن استلام التصاريح الورقية (النموذج ف1) اعتبارا من سنة أعمال 2023، باستثناء المكلفين الذين لديهم سنة مالية خاصة، والمكلفين الذين تقدموا بتصريح توقف عن العمل اعتبارا من السنة التي تم خلالها التوقف عن العمل.

المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما ينشر على موقع وزارة المالية الإلكتروني.

 

 

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