"سخافة غير مسبوقة".. الصحافة الإسبانية تهاجم برشلونة بسبب أولمو

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أثار فشل نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، المتجدد، في تسجيل داني أولمو لعام 2025، وسط المشاكل المالية، ردود أفعال سلبية من وسائل الإعلام الإسبانية، حيث أصبح موسم الفريق الكتالوني مهددا بالانهيار.

وذكرت رابطة الدوري الإسباني مرة أخرى أنها لن تسجل أولمو، لاعب لايبزيغ السابق، وأيضا باو لوبيز لعام 2025 بسبب قواعد الحد الأقصى للرواتب الفعالة.

وسيتوجه برشلونة الآن إلى الاتحاد الإسباني في محاولة لحل الوضع قبل مواجهة فريق باراسترو، الناشط بدوري الدرجة الرابعة، يوم السبت المقبل في كأس إسبانيا.

وكتبت صحيفة ماركا "برشلونة في يأس"، بينما وصفت صحيفة "لا فانغوارديا" المهزلة بأنها "سخافة غير مسبوقة".

وتعاقد أولمو مع برشلونة في أغسطس قادما من لايبزج وغاب عن مباراتين قبل أن يتم تسجيله في النهاية. تعني تعقيدات النظام الإسباني أنه يجب إعادة تسجيله لعام 2025.

وقدم برشلونة بداية جيدة للموسم تحت قيادة المدرب الألماني هانسي فليك، ولكنه تراجع للمركز الثالث في الدوري الإسباني بعد خسارته لآخر مباراتين في 2024.

يبدو أن مغادرة أولمو النادي - حتى وإن كان ذلك بشكل مجاني - أصبحت احتمالا واقعا، وذكرت صحيفة "سبورت": "تترقب أوروبا بسعادة وضع برشلونة وأولمو"، وأشارت إلى أن أندية باريس سان جيرمان، وتشيلسي، وبايرن ميونخ وأرسنال ومانشستر سيتي مهتمة بضم اللاعب.

ويعاني برشلونة من أزمة مالية منذ سنوات، وكانت سببا رئيسيا في رحيل ليونيل ميسي. ورغم الجراح المالية، يتم إعادة بناء ملعب كامب نو بالكامل.