تعثر انتخاب رئيس حتى مضي فترة الستين يوماً من اتفاق وقف إطلاق النار؟

A + A -

أسبوع يفصل لبنان عن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد المقرّرة الخميس المقبل، وفي المقابل يفصله غموض كبير حول إمكانية التوصل إلى رئيس ينال تأييد أكثرية حاسمة بدفع قوة خارجية مرجحة له... فحتى الآن لم تتبلور صورة الاتصالات والاجتماعات التي تنشط بوتيرة كبيرة مع مطلع السنة الجديدة. فمعظم القوى المؤثرة في القرار والتصويت لم تعلن بعد من هو مرشحها، في انتظار مزيد من التواصل والبحث، خصوصاً مع الوفود الخارجية التي ينتظرها لبنان. وبالتالي فإنّ تشتت الأصوات يعني حتى الآن «صفر توافق». وبالتالي يعوّل كثيرون على حركة الموفدين العرب والأجانب الذين بدأوا يتوافدون إلى لبنان، في ظل تشديد أوساط ديبلوماسية عربية لـ»الجمهورية» على أهمية الزيارة التي سيقوم بها وفد ديبلوماسي سعودي يُتوقع أن يكون برئاسة وزير الخارجية الامير فيصل بين فرحان، حاملاً موقفاً حازماً يشدّد على وجوب إنهاء الفراغ الرئاسي الذي لم يعد مقبولاً استمراره. وكذلك يشدّد على وجوب انتخاب رئيس للجمهورية يستعيد للبنان ثقة المجتمع الدولي عموماً وثقة المملكة العربية السعودية خصوصاً.

وقال مصدر سياسي مطلع على جانب كبير من الاتصالات لـ«الجمهورية»، إنّ «الأسماء المطروحة ستبقى على صعود وهبوط، فيما المظلات الدولية والعربية لا تزال في ضبابية، وإنّ كل ما يُعلن من مواقف الآن لا يدخل في حسم المعركة وميزانها، وطالما نسمع اجتهادات دستورية يعني انّ كلمة السرّ لم تأتِ بعد ولم يتبلّغ أي من الأطراف لا رغبة سعودية ولا أميركية باسم محدّد للرئاسة بنحو واضح وصريح، وهذا ما يعقّد الأمور، بحسب المصدر الذي ربط جزءاً كبيراً من الأسباب بعدم جلاء المشهد في سوريا والوقائع الجديدة التي تتكشف جنوباً على يد العدو الاسرائيلي».



ولم يستبعد المصدر أن يتعثر الانتخاب حتى أواخر الشهر الجاري أي بعد مضي فترة الستين يوماً من اتفاق وقف إطلاق النار ومعرفة مصير سلاح «حزب الله» وبدء العهد الترامبي في العشرين منه. وهذا يدلّ إلى انّ كل السيناريوهات التي توضع لجلسة الخميس هي فول من دون مكيول».