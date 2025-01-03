الأنباء الكويتية: الإستحقاق الرئاسي: جورج خوري متقدم

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الأنباء الكويتية: بعد أسبوع بالتمام يحين موعد التاسع من يناير الذي حدده رئيس المجلس النيابي نبيه بري لانعقاد الهيئة العامة للمجلس لانتخاب الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية بعد الاستقلال.

جلسة تحمل الرقم 13 المعاكس للحظ، لكنها ستسفر إذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه، عن انتخاب رئيس للجمهورية، وإنهاء شغور رئاسي يعود إلى 31 أكتوبر 2022.

إلى الآن لم تظهر صورة الرئيس، ولم تتزين الساحات بصوره والشعارات التي ستطلق على العهد الجديد، ذلك ان الاسم لم يحسم، وان كانت كل الطرقات الرئاسية تصب حتى الآن في اتجاه السفير السابق لدى الڤاتيكان المدير السابق للمخابرات في الجيش اللبناني العميد جورج خوري، كأحد مرشحين جديين، إلى جانب قائد الجيش العماد جوزف عون، وخلفهما كل من الوزيرين السابقين جان لوي قرداحي وجهاد أزعور.