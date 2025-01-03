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عناوين الصحف ليوم الجمعة 3 كانون الثاني 2025

3
JANUARY
2025
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الأخبار: العدو يناور ويؤجل الإنسحاب من الناقورة

الرياض وواشنطن: لا لمرشح مواجهة
جعجع: أنا الرئيس أو صانعه
سوريا: تركيا تلبس عباءة الإنتداب

 

 

 

البناء: غارات على حلب و70 شهيداً في غزة ومواعيد انسحاب غير مؤكدة من الناقورة / بري يبلغ الراعي الأميركي أن الانتهاكات تجاوزت كل حد وأن الاتفاق في خطر / قاسم يؤكد قوة المقاومة وجهوزيتها… وتقرير لقناة الحدث يربك المطار والركاب

 

 


اللواء: «تجاذبات سياسية» تسابق الجلسة الرئاسية.. وإرجاء زيارة الوزير السعودي
انزعاج أميركي من توسع الخروقات الإسرائيلية.. وبيرم يتوعد رافضي التمويل الإيراني

 

 

 

النهار: 6 أيام قبل الجلسة تحت وطأة الغموض حسم الترشيحات ينتظر "الثنائي" والمعارضة

 

 


الجمهورية: الجميع يتريث إنتظارًا للوفود

 

 

 

الديار: بغياب «كلمة السر» الخارجية المعارضة تلمّح لتطيير جلسة الانتخابات
الرياض تصر على عدم التسمية... وجنبلاط ينصح جعجع بالتواضع!
تعهد اميركي لبري نهارا بلجم الخروقات واسرائيل ترد ليلا بتوسيعها؟

 

 

 

l'orient le jour: Un président le 9 janvier ? Pas si sûr

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: السعودية: آن الأوان لاستقرار سوريا ونهضتها

 

 

 

الأنباء الكويتية: «حساب الطرقات» مع القائد يدفع باسيل إلى تأييد جعجع في الرئاسة
جورج خوري متقدم أمام عون وخلفهما قرداحي وأزعور والرقم 13 المعاكس للحظ سيحمل رئيساً للجمهورية في 9 يناير

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