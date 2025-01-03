"الحزب": جاهزون... واليد على الزناد

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

تمادت اسرائيل بخروقاتها، على الرغم من ان الجنرال الاميركي ابلغ الرئيس نبيه بري انزعاجه من هذه الخروقات، وتأثيره السلبي على استقرار وقف النار، فبعد الدخول الى محور القوزح وبيت ليف، والتوغل الى الوديان الحدودية، مشطت القوات الاسرائيلية من مارون الراس - بيت جبيل.



وليلا، قالت هيئة البث الاسرائيلية ان الجيش الاسرائيلي هاجم منصات اطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في جنوب لبنان (شمال الليطاني).

ونقل عن قيادي في الحزب: نحن جاهزون ومستعدون وقدراتنا العسكرية ما زالت موجودة واليد على الزناد.