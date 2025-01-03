ماذا حصل في مطار بيروت الليلة؟

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أوردت قناة "الحدث" خبرًا مفاده أنّ إيران تخطّط لنقل أموالٍ لحزب الله عبر رحلة لطيران ماهان إير، ما أدّى إلى استنفار الأجهزة الأمنية وخاصةً جهاز أمن المطار كما وزير الداخلية بسام المولوي الّذي صرّح عبر برنامج "صار الوقت" بأن الحقائب الإيرانية في هذه اللحظات تُفتّش "حقيبةً حقيبة".

يذكر أنه للمرة الثانية في غضون أسبوع ، قد أخضع جهاز أمن المطار طائرة مدنية ‌إيرانية⁩ للتفتيش الدقيق بعد هبوطها في مطار رفيق الحريري⁩ الدولي، حيث تم تفتيش جميع ركاب الطائرة بشكل دقيق بما في ذلك أمتعهم وأغراضهم الشخصية، وقد صودِف وجود دبلوماسي إيراني يعمل في السفارة الايرانية في بيروت على متن الرحلة، حيث أخضع بدوره للتفتيش الدقيق، وتم منع الركاب من المغادرة قبل الإنتهاء من تفتيشه، حيث أعطيت توجيهات دقيقة بتفتيش حقيبة خاصة صغيرة يحملها معه.