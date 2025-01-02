السفارة السورية في لبنان حددت موعدا لاستئناف العمل بالقسم القنصلي...في هذا التاريخ!

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أعلنت السفارة السورية في لبنان اليوم، "استئناف العمل في القسم القنصلي اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل في 7 الحالي".

وجاء في منشور السفارة عبر صفحتها على "فيسبوك": "تعلن سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت عن استئناف العمل في القسم القنصلي اعتبارا من يوم الثلاثاء 7 يناير 2025، وسوف تعلن السفارة قريبا عن الخدمات القنصلية المتاحة والرسوم".

وجاء ذلك بعد أيام من إعلان السفارة السورية في بيروت أنه "بناء على تعليمات وزارة الخارجية والمغتربين في دمشق، تم تعليق العمل القنصلي في السفارة حتى إشعار آخر".

ودعت السفارة " السوريين في لبنان الى متابعة صفحتها الرسمية لتصلهم كل الإعلانات الهامة بخصوص استئناف العمل في القسم القنصلي".