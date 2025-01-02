بعد المنخفض الجوي... ارتفاع في درجات الحرارة!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة. كما حذرت من خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل، بدءًا من ارتفاع 1400 متر.



وجاء في النشرة الآتي:



الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، ما يؤدي إلى طقس مستقر مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، والتي تتخطى معدلاتها الموسمية اعتبارًا من يوم السبت، على أن يتحول الطقس إلى متقلب محليًا مساء يوم الأحد.



الطقس المتوقع في لبنان:



الخميس: صافٍ إلى قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، مع ارتفاع طفيف في الداخل وفوق الجبال، وانخفاض في نسبة الرطوبة. نحذر من خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل، بدءًا من ارتفاع 1300 متر.



الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة، مع تحذير من خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل، بدءًا من ارتفاع 1400 متر.



السبت: غائم جزئيًا إلى غائم أحيانًا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة التي ستتخطى معدلاتها الموسمية.



الأحد: غائم جزئيًا مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على الساحل، ثم تعود وتنخفض بشكل سريع اعتبارًا من بعد الظهر، حيث تنشط الرياح وترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات. تصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الجنوبية والداخلية.