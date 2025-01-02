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"كنت ضمن الأعلى أجراً في العالم".. أسطورة غانا يعلن إفلاسه

2
JANUARY
2025
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أعلن أسمواه جيان، أسطورة كرة القدم في غانا، إفلاسه مع تبقي 750 دولارا أميركيا فقط في حسابه المصرفي بعدما كان أحد أعلى اللاعبين أجرا في العالم.
 
كان المهاجم الغاني البالغ من العمر "39 عاما" قد بدأ مسيرته في بلاده مع فريق ليبرتي بروفيشنالز في 2003 قبل أن ينضم إلى أودينيزي لمدة 5 سنوات، تخللتها فترة إعارة مع مودينا الإيطالي بين عامي 2004 و2006، ثم انتقل إلى رين الفرنسي، وبعد تسجيله 14 هدفا في 51 مباراة حطم سندرلاند الإنجليزي الرقم القياسي في انتقالاته من خلال التعاقد مع جيان مقابل 13 مليون دولار أميركي في 2010، لكن فترة وجوده كانت قصيرة – وتمت إعارته إلى العين الإماراتي في 2011 قبل الاتفاق على صفقة دائمة في العام التالي.
 
حصل أسمواه على 200 ألف دولار أميركي أسبوعيا في الإمارات – حسب "ميرور"، وسجل مع العين 128 هدفا في 123 مباراة، وفي 2015 عزز رصيده المصرفي من خلال انتقاله إلى شنغهاي إي آي بي جي.
 
في الصين، أصبح جيان ثامن أغلى لاعب كرة قدم أجرا في العالم في ذلك الوقت، حيث حصل على راتب أسبوعي قدره 285 ألف دولار أميركي، ومع ذلك لم يتمكن من تسجيل سوى 8 أهداف في 26 مباراة، مما أصاب المشجعين بخيبة أمل كبيرة، حيث كانوا يتوقعون أشياء أكبر مقابل أجر سخي للغاية.
 
لعب المهاجم لأندية قيصري سبور التركي ونورث إيست يونايتد الهندي وليغون سيتيز الغاني قبل أن يعتزل في عام 2021 – وأنهى مسيرته أيضا بتسجيل 51 هدفا في 109 مباريات مع غانا.
 
ولكن في عام 2018 كشف جيان أن ثروته اختفت، وادعى الهداف التاريخي لغانا بأنه لم يتبق له سوى 750 دولارا في حسابه المصرفي.
 
وتورط الغاني في قضية قانونية مع زوجته، كانت هناك اتهامات بالخيانة الزوجية واختبار الحمض النووي وثلاثة أطفال وشقيق يتدخل، وبعد مرور سنوات، انتهى الأمر بتنازله عن إحدى ممتلكاته الثمنية، محطة بنزين ومنزلين وسيارتين، بعد أن أثبت اختبار الحمض النووي أنه والد الأطفال الثلاثة.
 
بدأت الأمور تتدهور مع زوجته  عندما طلب إجراء اختبار الحمض النووي لتحديد الأب البيولوجي لأطفالهما الثلاثة 
بدأت الأمور تتدهور مع زوجته عندما طلب إجراء اختبار الحمض النووي لتحديد الأب البيولوجي لأطفالهما الثلاثة
وبدأت القصة عندما دخل في مشادة مع زوجته غفتي، ورفض جيان الاعتراف بالأطفال الثلاثة حتى اثبت اختبار الحمض النووي الذي طلبه شقيقه بأنهم من صلبه، وكانت النقطة العالقة هي أن جيان لم يتمكن من دفع ثمن مقاعد درجة رجال الأعمال التي أُمر بدفعها لنقلهم من بريطانيا إلى غانا، وقال حينها أنه لا يملك سوى 750 دولارا، حتى أنه قدم كشوفات بنكية من تركيا وزعم أن ناديه في ذلك الوقت، قيصري سبور، لم يدفع له راتبه منذ أشهر.
 
كان جيان وزوجته غفتي قد التقيا في عام 2002 وتزوجا في 2013، لكن موقع "غانا ويب" كشف أنه كان معجبا بإمرأة أخرى.
 
وفي الأيام الماضية، قضت المحكمة بأنه الأب البيولوجي للأطفال الثلاثة، وأمرته بدفع تعويضات كبيرة لزوجته وعائلته، وشمل التعويض منزلا في بريطانيا، ومنزلا مكونا من 4 غرف نوم في العاصمة الغانية أكرا، وسيارة بي إم دبليو وأخرى إنفينيتي ومحطة وقود.
 
ولم يكتف بذلك، بل أمر بدفع 1700 دولار أميركي لدعم أطفاله شهريا.
 
ورغم إعلان إفلاسه، شككت التقارير البريطانية في أقاويل جيان، وقالت "ديلي ميل": لم يتضح بعد مقدار ثروة جيان، رغم أنه شوهد منذ عام 2020 وهو يصور سيارته رولز رويس الذهبية الشهيرة في قصره الذي تبلغ قيمته 3 ملايين دولار أميركي. ومع ذلك، فقد نُصح بمغادرة هذا القصر - الملقب بـ "بازيليكا دي بيبي جيت" - في أكرا، بسبب مخاوف من انهياره بسبب بنائه فوق منطقة معرضة للزلازل.
 
وأضافت الصحيفة البريطانية: يمتلك جيان محفظة أعمال واسعة وقد وجد العديد من الطرق لجمع المال، وسجل ثلاثة ألبومات لكسب المال على مر السنين كمغني، كما عمل كمروج للملاكمة في غانا وكان يمتلك 30 حافلة في أكرا.
 
كما أنه يظل شخصية مؤثرة في غانا، وكان قائد منتخب "النجوم السوداء" السابق عضوًا في الحزب الوطني الجديد اليميني الوسطي حتى سبتمبر ، عندما أعلن أنه ينأى بنفسه عن السياسة الحزبية.
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