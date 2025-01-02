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ترقّب حذِر لمصير وقف إطلاق النار..

2
JANUARY
2025
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كان لافتاُ الموقف الجديد الذي أعلنه أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، بتحميله الدولة اللبنانية مسؤولية الخروقات الاسرائيلية في الجنوب ومطالبتها بالرد على هذه التعديات، رامياً الكرة في ملعبها، مهدداً بأنه سيكون لحزب الله موقف آخر بعد انتهاء مهلة الستين يوماً. وأن حزب الله سيتعامل مع اسرائيل باعتبارها دولة محتلة وسيتصدى لها بالطرق المناسبة، بعد أن استعاد بناء ترسانته العسكرية، كما قال.

مصادر مطلعة توقفت بقلق أمام استمرار اسرائيل في خروقاتها وتدميرها للمنازل في القرى الحدودية خلال مهلة الستين يوماً، متخوفة من استمرار هذا الوضع الى ما بعد انتهاء المهلة.

المصادر اعتبرت أنه ليس هناك من قوة قادرة على الضغط على رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو لوقف اعتداءاته على لبنان سوى الولايات المتحدة. ولذلك يتم التركيز على الزيارة المرتقبة للموفد الأميركي آموس هوكشتاين الى لبنان، باعتباره عرّاب الاتفاق على وقف اطلاق النار.

ورأت المصادر أنه الوحيد القادر على ان يضغط على نتنياهو للالتزام بوقف اطلاق النار وانسحاب الجيش الاسرائيلي من 60 قرية ومدينة جنوبية واقعة جنوب الليطاني، وعلى طول الخط الازرق الفاصل بين لبنان واسرائيل.

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