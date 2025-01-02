living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"الإحتلال" يقوم بعملية تدمير واسعة في الجنوب

2
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأنباء الكويتية: في موقف متطور، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش سينسحب من منطقة القطاع الغربي، وان هذا الانسحاب لن يقتصر على بلدة شمع بل سيصل إلى الحدود. وتحدثت عن بناء معسكرات للجيش بالقرب من المستوطنات المهمة الملاصقة للشريط الحدودي، وذكرت أن هذا الانسحاب يأتي بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية.

 

وهذه المرة الأولى تنسحب فيها إسرائيل من مناطق جنوبية باستثناء بلدة الخيام في القطاع الشرقي. وبالانسحاب من القطاعين الشرقي والغربي، تصبح الطريق مفتوحة أمام الجيش اللبناني للانتشار، في وقت أكدت المعلومات أنه يقوم بعمل جاد لإزالة كل البنى التحتية العسكرية لـ«حزب الله» في جنوب الليطاني.

 

وفي إطار الممارسات العدوانية، دخل الجيش الإسرائيلي بلدة دير سريان، وقام بعملية تدمير واسعة تحت عنوان وجود مخابئ ومخازن أسلحة. كما أطلق جنوده النار على أحد الرعاة في بلدة رميش، وهي قرية معروفة بأنها خارج اطار الوجود المسلح والمعارك.

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   