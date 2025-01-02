"الإحتلال" يقوم بعملية تدمير واسعة في الجنوب

A + A -

الأنباء الكويتية: في موقف متطور، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش سينسحب من منطقة القطاع الغربي، وان هذا الانسحاب لن يقتصر على بلدة شمع بل سيصل إلى الحدود. وتحدثت عن بناء معسكرات للجيش بالقرب من المستوطنات المهمة الملاصقة للشريط الحدودي، وذكرت أن هذا الانسحاب يأتي بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية.

وهذه المرة الأولى تنسحب فيها إسرائيل من مناطق جنوبية باستثناء بلدة الخيام في القطاع الشرقي. وبالانسحاب من القطاعين الشرقي والغربي، تصبح الطريق مفتوحة أمام الجيش اللبناني للانتشار، في وقت أكدت المعلومات أنه يقوم بعمل جاد لإزالة كل البنى التحتية العسكرية لـ«حزب الله» في جنوب الليطاني.

وفي إطار الممارسات العدوانية، دخل الجيش الإسرائيلي بلدة دير سريان، وقام بعملية تدمير واسعة تحت عنوان وجود مخابئ ومخازن أسلحة. كما أطلق جنوده النار على أحد الرعاة في بلدة رميش، وهي قرية معروفة بأنها خارج اطار الوجود المسلح والمعارك.