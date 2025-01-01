أول أيام السنة.. وحال الطقس

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس في لبنان غداً الخميس صافياً إجمالاً ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية اعتباراً من ارتفاع 1500 متر،

حال الطقسطقس لبنان غداً الخميس صافٍ دون تعديل بالحرارة وخطر تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية

خلال ساعات الصباح الأولى والليل. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة خلال الأيام القادمة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني: بين 11 و 19 في بيروت .

تحذير: من خطر تكون الجليد خلال الأيام المقبلة على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال 1300 متر وما فوق.

- الطقس المتوقع في لبنان:اليوم الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة .مع تحذير من تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل، اعتبارا من ارتفاع 1300 متر.

الخميس: صاف اجمالا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية اعتبارا من ارتفاع 1500 متر، خلال ساعات الصباح الأولى والليل.

الجمعة:صاف جمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وتبقى الرطوبة منخفضة مع تحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية اعتبارا من ارتفاع 1500 متر، خلال ساعات الصباح الأولى والليل.

السبت: غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة

-درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 17 درجة، فوق الجبال من 5 الى 13 درجة، في الداخل من 2 الى 12 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10و 25 كم/س.

- الانقشاع: جيد.

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 40 و 60 %.

- حال البحر: منخفض الموج. حرارة سطح الماء: 20°م.

- الضغط الجوي: 773 ملم زئبق .