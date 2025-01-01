وزير الدفاع الفرنسي من لبنان حول اتفاق وقف إطلاق النار: لو لم نكن موجودين لكانت الأمور أسوأ

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وصف وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الذي يقوم منذ الاثنين بزيارة مشتركة إلى لبنان مع زميله وزير الخارجية جان نويل بارو، الأيام الـ26 المتبقية من فترة الستين يوماً لاتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل بأنها "لحظة هشاشة، أو بالأحرى لحظة الحقيقة"، التي ستتواصل حتى انتهاء الحقبة المذكورة، وأن ما يقوم به الأميركيون والفرنسيون في إطار آلية مراقبة وقف إطلاق النار هو "تحييد التهديدات المحتملة" لوقف النار، مذكراً بأن بلدة واحدة الخيام من مجمل القرى والبلدات التي يتعين على القوات الإسرائيلية الانسحاب منها وحلول الجيش اللبناني محلها، قد أنجزت فيها هذه المهمة.

وأضاف لوكورنو، "لقد جئنا هنا لنقول للبنان كن حذراً لأن وقف إطلاق النار هذا هو مفتاح ما نسعى إلى أجله بالطبع، ولكن أيضاً هو منع التصعيد الإقليمي".

ويعكس كلام المسؤول الفرنسي تخوف باريس من تواصل انتهاكات وقف إطلاق النار، وهو ما يؤكد أن باريس ستعمل، بالتوازي، من أجل إيصال رسالة مماثلة إلى إسرائيل.



ووفق الوزير بارو، "فإن الفشل في التوصل إلى وقف إطلاق النار الذي سعت إليه فرنسا والولايات المتحدة يداً بيد كان سيغرق لبنان في حالة من الفوضى.

وبحسب لوكورنو، "فإن المحافظة على وقف النار "الهش" تتطلب كثيراً من الجهود"، إلا أن اللافت أن الوزير الفرنسي لم يشر بشكل مباشر إلى الانتهاكات الإسرائيلية التي يشكو منها لبنان يومياً، والتي تقدَّم بشأنها بشكاوى إلى الطرفين الفرنسي والأميركي.

وكان لوكورنو وبارو يتحدثان من مقر قيادة القوة الفرنسية العاملة في إطار اليونيفيل في جنوب لبنان إلى القناة الإخبارية الفرنسية (بي إف إم)، وتناول بارو الوضع السياسي في لبنان محدداً أولويات بلاده الرئيسة: الأولى توفير المساعدات الإنسانية للبنان، والثانية العمل من أجل أن يكون وقف إطلاق النار دائماً، والثالثة التوصل إلى التعافي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبنان.

وبخصوص الأولوية الثالثة، عدّ بارو أن الخطوة الأولى على طريق التعافي تكمن في انتخاب رئيس جديد للجمهورية يملأ الفراغ المؤسساتي، بحيث يستطيع أن يجمع اللبنانيين، وأن يجسد وحدة لبنان في تنوعه، وحث بارو القوى السياسية اللبنانية على تحمل مسؤولياتها، واغتنام فرصة جلسة مجلس النواب في التاسع من كانون الثاني لانتخاب رئيس يضع لبنان على مسار يمكّنه من استعادة مصيره بيده.

ولا تكتفي باريس بذلك بل تدعو، بعد ذلك، إلى قيام حكومة فاعلة ومؤسسات تعمل، ووصف بارو جهود إعادة الإعمار بأنها ستكون "هائلة"، لأن الحرب تسببت بأضرار تساوي المليارات. وثمة من يقدر تكلفة إعادة الإعمار بعشرة مليارات دولار، لا تملك الحكومة قرشاً واحداً منها. أما بيت القصيد من زيارة الوزيرين، وفق بارو، فهو الدفع من أجل أن يكون وقف النار دائماً.

من جانب آخر، رد وزير الدفاع الفرنسي على الذين يأخذون على قوات اليونيفيل انعدام فاعليتها بقوله إنه، لو لم تكن موجودة، لكان الوضع في جنوب لبنان أسوأ، وأنها كانت أفضل الممك، مضيفاً أن "اختراع شيء جديد (للحلول مكانها) أمر بالغ الصعوبة"، نظراً لما هو قائم في مجلس الأمن الدولي.

وذكّر لوكورنو بأن مهمة اليونيفيل ليست الفصل بين مقاتلين، بل فقط المراقبة وتقديم التقارير لأنها ليست قوة حفظ سلام، ولأن الوضع على ما هو عليه، لذا تم العمل من أجل إنشاء آلية المراقبة التي تم تشكيلها للإشراف على وقف إطلاق النار التي تترأسها الولايات المتحدة الأميركية، وتشاركها فرنسا في المسؤولية، وختم لوكورنو قائلاً: "نحن نبذل جهداً كبيراً لجعل القوات المسلحة اللبنانية تتولى المسؤولية، وفرنسا تلعب دورها هنا، ولو لم نكن موجودين لكانت الأمور أسوأ".