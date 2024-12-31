توقّعات خطيرة لميشال حايك عن "الحزب": "انكشاف دموي.. وشخص رح ينتقم لدمّ السيد وتصفيات؟!"

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كشف المنجم ميشال حايك في توقعاته لعام 2025 عن "انكشاف دموي للغز الـpagers."

وقال حايك متابعًا: "حزب الله "ما رح يقعد عاقل"، الصور والرموز التي لها علامة بالمقاومة رح تتقاوم" وأضاف: "حزب الله رح يرمم حد الليطاني تحت الأرض وفوق الأرض، هو بمطرح والحدود بمطرح والـ1701 بمطرح."

وأكمل: "وفيق صفا رح يطل علينا بصورة جديدة والصمت الحالي مقصود، رزنامة أعياد ومناسبات حزب الله "بتتشألب وبتشألب" معا مواعيدها وأحداثها كأن شخص رح ينتقم لدم السيد حسن نصرالله.

وقال إنّ "عيون الشيخ قاسم ستفشي أسرارًا مهمة واسم وصورة محمد رعد تملأ الشاشات واللي خانوا على السكت رح يتصفوا بالعلن، حزب الله ميتوا ما بيموت."

وفي مقلب آخر كشف حايك أنّ "ليلة عتم ستقطع في كازينو لبنان."

وأكمل: "لعبة خطرة على ملعب كرة قدم في لبنان، وتوازن رعب بين النجمة والانصار وفريق يشق طريقه بين النجمة والانصار."

وختم: "سر يعكر أجواء عوكر."