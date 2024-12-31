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عودة معظم شركات الطيران العربية والعالمية إلى مطار بيروت..

31
DECEMBER
2024
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عادت الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، معظم شركات الطيران العربية والعالمية، من خلال إعادة تسيير رحلاتها من والى بيروت ناقلة مغتربين لينانين من مختلف اصقاع العالم، لتمضية فترات الأعياد في لبنان، الى جانب ذويهم والاطمئنان عليهم، ما ان أعلن إتفاق وقف إطلاق النار، بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان خلال أشهر ايلول وتشرين الأول والثاني من العام 2024.

ومن المعلوم  ان شركة طيران الشرق الأوسط  لم توقف رحلاتها من والى المطار اثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان

وقد وصل الى لبنان قبيل يومين من انتهاء الشهر الأخير من العام 2024 ما يزيد عن 217 الف وافد الى المطار.

وطنية
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