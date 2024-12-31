الجيش: عمليات دهم وتوقيف 393 شخصا ضمن إطار التدابير الأمنية

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

"ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلا منها دورية من مديرية المخابرات 393 شخصا وفقا لما يلي:

- توقيف 314 سوريا في الشمال و 15 سوريا في البقاع لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية خلسة.

- توقيف 45 مواطنا في الشمال والبقاع لحيازتهم اسلحة وذخائر حربية.

- دهم منازل مطلوبين في جبل لبنان وتوقيف 4 مواطنين وفلسطينيين وسوري لحيازتهم أسلحة وذخائر حربية بالإضافة إلى كمية من حشيشة الكيف.

-دهم منازل مطلوبين في البقاع وتوقيف 6 مواطنين وسوري لإطلاقهم النار، وضبط أسلحة وذخائر حربية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات.

كما دهمت دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في مناطق الشياح والرويس وبرج البراجنة – الضاحية الجنوبية، وأوقفت 5 مواطنين لإقدامهم على الاتجار بالمخدرات وترويجها وإطلاق النار، وضبطت في حوزتهم سلاحا حربيا وكمية من الذخائر.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.