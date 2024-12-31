السيّد: كانت سنة مشؤومة بكل المعاني

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كتب النائب جميل السيد عبر منصة "إكس": "اليوم هو الأخير من سنة 2024،

كانت سنة مشؤومة بكل المعاني،

وعسى أن تحمل السنة الجديدة الخير والامان للبنان وأهله جميعاً…

ماذا عن رئيس جديد أيضاً؟!

لسْتُ متشائماً بل واقعي،

معظم الزعماء والكتل النيابية يتنازعون حول شخص الرئيس ويريدونه ليرعى حصصهم في الدولة، لا رئيساً للبلد والناس والدستور والقانون …

من جهة ثانية،

دُوَل الشرق والغرب مهتمّة ومستنفرة أيضاً حول شخص الرئيس عندنا،

هل لأنّ لبنان إخترع الأبجديّة ومُهِمّ لهذه الدرجة؟!

كلا،

لبنان مُهِمّ فقط لأنه على حدود إسرائيل ويؤثّر على أمن إسرائيل،

ولو لم يكن على حدودها لكان منسيّاً كما أوغندا…".