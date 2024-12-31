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بعد الأمطار... إليكم طقس أولى أيام لـ2025

31
DECEMBER
2024
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة، مع تحذير من تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل، اعتبارا من ارتفاع 1300 متر.
 
 
وجاء في النشرة الآتي:
 
-الحال العامة: يستمر تأثير المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة وأمطار غزيرة أحيانا، مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، ونشاط للخلايا الرعدية مع رياح ناشطة وثلوج على المرتفعات المتوسطة حتى مساء اليوم، حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجيا حتى نهاية الاسبوع مع عودة درجات الحرارة الى الارتفاع بدءا من يوم غد الاربعاء.
 
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهركانون الاول: بين 13 و 21 في بيروت، وبين 10و 19 في محطة طرابلس، وبين 4 و 14 في زحلة .
 
 
تحذير: من غزارة الأمطار وسلوك الطرق الجبلية فوق ال1300 متر بسبب تراكم الثلوج ، ومن خطر تكون الجليد خلال الأيام المقبلة.
 
 
 
الطقس المتوقع في لبنان
 
الثلاثاء:
 
غائم إجمالا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا، مع برق ورعد ورياح ناشطة فترة قبل الظهر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر. تنحسر الأمطار تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر، ويتحول الطقس إلى غائم جزئيا ليلا، ويحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 1200 متر.
 
الأربعاء:
 
 
قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة، مع تحذير من تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل، اعتبارا من ارتفاع 1300 متر.
 
الخميس:
 
صاف الى قليل الغيوم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل، اعتبارا من ارتفاع 1500 متر.
 
الجمعة:
 
صاف الى قليل الغيوم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل، وتبقى الرطوبة منخفضة مع تحذير من خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل، اعتبارا من ارتفاع 1500 متر.
 
- الحرارة على الساحل من 13 الى 17 درجة ، فوق الجبال من 2 الى 12 درجة ، في الداخل من 2 الى 11 درجة.
 
 
- الرياح السطحية:جنوبية غربية ناشطة أحيانا تتحول خلال النهار الى شمالية غربية، سرعتها بين 15 و 45 كلم/س.
 
- الانقشاع: سيىء إجمالا خلال فترة غزارة الأمطار، وبسبب الضباب على المرتفعات.
 
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75 %.
 
- حال البحر: مائج ، حرارة سطح الماء: 20 درجة.
 
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- الضغط الجوي: 768 ملم زئبق
 
- ساعة شروق الشمس: 6,43
 
- ساعة غروب الشمس: 16,39
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