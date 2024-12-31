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المرصد الأوروبي: للتخفيف من اقتصاد الكاش والذهاب نحو اعادة هيكلة المصارف

31
DECEMBER
2024
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أشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان إلى أنه يترقب بحذر الى ما ستذهب اليه الأوضاع في لبنان مطلع العام الجديد خصوصا وان بلاد الأرز غارقة بالانهيار الذي أصابها منذ العام ٢٠١٩ واستمر المسؤولون بالدولة بالمنحى نفسه الى أن وضع البلد على اللائحة الرمادية.
 
وتمنى المرصد مطلع العام الجديد ان ينتظم عمل المؤسسات في الدولة اللبنانية ويتم انتخاب رئيس للجمهورية وتتشكل حكومة وتنطلق ورشة الإصلاحات المالية والاقتصادية مما يؤدي إلى خطوات جدية لمحاربة الفساد. واذا لم يحصل ذلك فأن تدهور الأوضاع سيبقى مستمرا وقد يؤثر على  استقرار الليرة مقابل الدولار .
 
وشدد المرصد على ضرورة التخفيف من اقتصاد الكاش والذهاب نحو اعادة هيكلة المصارف وإيجاد حلول لاموال المودعين بشكل يضمن توزيعا عادلا للخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين والا فإن لبنان سيوضع على اللائحة السوداء.
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