تدابير أمنية ليلة رأس السنة وتحذير من إطلاق النار تحت طائلة الملاحقة القانونية

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"باشرت وحدات الجيش تعزيز الإجراءات الأمنية ضمن إطار مهماتها العملانية، وتنفيذ تدابير أمنية استثنائية في مختلف المناطق اللبنانية بمناسبة عيد رأس السنة، بهدف حماية المناطق والمَرافق السياحية والتجارية وتأمين حركة المواطنين.

تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى التجاوب مع الإجراءات الأمنية المتخذة حفاظًا على السلامة العامة ومنعًا لوقوع إشكالات، كما تحذر من مغبة إطلاق النار ت لما يشكله من خطر على أرواح المواطنين وتهديد للسلامة احت طائلة الملاحقة القانونيةلعامة".