هذا ما سيركز عليه هوكشتاين

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الأنباء الكويتية: كانت معلومات أشارت إلى حضور شخصيات عربية ودولية رفيعة المستوى إلى بيروت في الأيام الأولى من 2025، على أن يختتم الزيارات الوسيط الأميركي الدولي أموس هوكشتاين بين السادس من يناير والثامن منه، مغادرا قبل يوم واحد من موعد جلسة انتخاب الرئيس.

وسيركز هوكشتاين على «صيانة» اتفاق وقف إطلاق النار الذي عمل عليه فترة طويلة، بترؤسه اجتماع لجنة المراقبة الخماسية التي تضم الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا ولبنان وإسرائيل و«اليونيفيل» في الناقورة.

وفي جعبة هوكشتاين الطلب من إسرائيل احترام الشق المتعلق بها في الاتفاق، وفي طليعته الانسحاب من الأراضي اللبنانية التي توغلت فيها بعد 23 سبتمبر الماضي، تاريخ توسيع حربها على «حزب الله».

كما سيدعو هوكشتاين الجانب الإسرائيلي إلى العمل باعتراضات صادرة عنه، من طريق اللجنة، وليس باللجوء إلى خرق وقف إطلاق النار.