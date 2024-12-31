عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 31 كانون الأول 2024

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الأخبار: جعجع للتيار: رشحوني للرئاسة!

وقائع من حوارات مع قادة «سوريا الجديدة»: كيف ينظر الشرع إلى تفاصيل إدارة المرحلة الانتقالية؟

جيش سوريا الجديد: الأولوية للأجاب!

















النهار: 2025 تبدأ بآمال عريضة على إنهاء الفراغ تأييد دولي لأي منتخب في الدورات المفتوحة

الجمهورية: واشنطن وباريس تستعجلان التوافق

باسيل لـ الجمهورية: مفاجآت في الساعات الأخيرة

البناء: صاروخان يمنيان الى تل أبيب ومطار بن غوريون… والملايين إلى الملاجئ / ترقب دولي وإقليمي وسوري لتركيبة مؤتمر الحوار الوطني وآلياته ومخرجاته / حزب الله: الانتهاكات في عهدة أطراف الاتفاق حتى اليوم 60 واليوم 61 يوم آخر





اللواء: بدايات ونهايات «عام الرعب»: رئيس بحجم المتغيرات والتحديات

الديار: 2025 عام القلق على السيادة: الرئاسة... الاحتلال... «الزلزال» السوري

1701 امام اختبار صعب... وحَراك ديبلوماسي لتطويق خطر التقسيم

الخارج يختبر مُرشحي الرئاسة... هل تحسم هويّته نهاية الأسبوع؟

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الشرق الأوسط السعودية: «سامي»: جاءني «قيصر» بصور ضحايا التعذيب فتقاسمنا الخطورة والهموم

قال إن «سرية المداهمة» قتلت أكثر من نصف الضحايا... وقتلى الفرع 227 الأكثر فقداً لعيونهم (1 من 3)



الأنباء الكويتية: النائب غسان سكاف لـ «الأنباء»: قائد الجيش متقدم مع اسمين يمكن إيصال أحدهما.. ومقربون من بري: منفتح على كل ما قد يؤدي إلى إنهاء الشغور الرئاسي

اتصالات وزوار كبار في بيروت لتثبيت «وقف النار» وتسهيل انتخاب الرئيس