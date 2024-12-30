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شو الوضع؟ في اليومين الأخيرين من ال2024 الحركة الرئاسية تلوذُ بالكتمان... ومواقف للرئيس عون الليلة

30
DECEMBER
2024
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فيما باتت عقارب الساعة قريبة جداً من حلول سنة ال2025 التي يأمل اللبنانيون أن تحمل بشائر غدٍ أفضل، انصرف الوسط السياسي إلى تثبيت السيناريوهات وبحث الأفكار والعروض المطروحة، والإمكانيات، استعداداً لخوض الأيام الفاصلة عن جلسة 9 كانون الثاني. لكن هذا البحث تميز بالكتمان الذي تضفيه القوى السياسية على خياراتها، حماية للأوراق من الإحتراق وسعياً لتعزيز المكاسب المحتملة.

 

ذلك أن كل السيناريوهات مطروحة في الجلسة المرتقبة. وعلى الرغم من كل الضخ الدعائي لصالح أحد المرشحين، فلا شيء محسوماً بعد، والدوائر السياسية المعنية، وصاحبة القرار، باقية على موقفها بأنَّ الخيارات هي في يد مجلس النواب والكتل المجتمعة. في هذا الوقت، واصل رئيس مجلس النواب نبيه بري إصراره على استمرار الجلسة حتى خروج الدخان الأبيض من ساحة النجمة، بحسب ما نقل عنه زواره.

وبالتوازي، حافظ المرشحون ذوي الفرص الأقوى، على زياراتهم واتصالاتهم. وفي هذا الإطار، لفتت زيارة المرشح الذي تقاطعت عليه المعارضة مع التيار الوطني الحر، جهاد أزعور إلى بكركي. ذلك أن الرجل يبقى واحداً من الأسماء المطروحة بقوة، في حال تطور "التقاطع" الأساسي إلى ما هو أوسع وطنياً. لكن كل السيناريوهات، ستبقى حتى الأيام الأخيرة وربما حتى انعقاد الجلسة نفسها، في خانة الإفتراض.

وعلى خط مواز، يطل الرئيس العماد ميشال عون الليلة في مقابلة على otv مع الإعلامي جاد بو جودة، يطلق خلالها مواقف من قضايا متنوعة مطروحة في النقاش اللبناني، الساعة الثامنة والنصف مساء.

 

أما جنوباً، فقد واصل الإحتلال الإسرائليي خروقاته، ومن بينها عمليات التفجير التي استهدفت اليوم الإثنين بلدة الطيبة.

 

أما في سوريا، فتتواصل حركة التعيينات في الإدارة ومن بينها تعيين سيدة في منصب حاكمية المصرف المركزي، وذلك بعد انتقادات وجهت لمسؤولة المرأة في الإدارة الجديدة عائشة الدبس، على أثر تصريحات إعلامية لها انتقدت فيها الدولة المدنية وجمعيات المجتمع المدني واعتبرت فيها أن الدور الأساسي للمرأة يبقى العائلة. إلى ذلك استمرت الحركة الدبلوماسية ومن بينها زيارة لأمين عام مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الكويتي إلى دمشق.

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