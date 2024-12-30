مولوي استقبل عائلتي شهيدي الدفاع المدني وفوج إطفاء طرابلس

A + A -

استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه في الوزارة، عائلتي شهيدي الدفاع المدني وفوج إطفاء طرابلس عبدالله مهتدي وخليل الأشقر، اللذين قضيا خلال تأدية واجبهما الإنساني في إطفاء حريق مبنى الزيلع في ميناء طرابلس، مع وفد من العناصر، بحضور المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، منسق عام لجنة إدارة الكوارث في الشمال القائم بأعمال بلدية الميناء إيمان الرافعي ورئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد.

وخلال الاجتماع، شكر الوفد ل"مولوي التعزية".

وتم التطرق إلى أوضاعهم وحاجاتهم. كما تم البحث في مالية اتحاد بلديات الفيحاء.