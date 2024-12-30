الشيخ دعموش: لدينا برنامج إيواء للقرى الحدودية وسنعيد إعمار هذه القرى وستصل المساعدة إلى كل مستحق

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نائب رئيس المجلس التنفيذي في حـــــزب الله الشيخ علي دعموش في لقاء الإعلان عن مراحل تنفيذ حملة ” وعد والتزام”:

-هناك عملية مسح دقيقة تتولاها جهات فنية متخصصة مثل شركتي “معمار” و”آرش” في الأماكن المتضررة وأعطينا الأولوية لإيواء العائلات التي تهدمت بيوتها كليا وللذين تضررت جزئياً لكي يعودوا بسرعة

-لدينا برنامج إيواء للقرى الحدودية وسنعيد إعمار هذه القرى وستصل المساعدة إلى كل مستحق ضمن مهل زمنية ألزمنا أنفسنا بها من أجل إنجاز هذا المشروع الوطني

-نأمل من أصحاب الشقق السكنية وأصحاب محلات الأثاث، إعانة المتضررين رأفة بهم ولكي يتمكنوا من تدبير أمورهم

-بدأنا العمل خلال فترة العدوان وبمجرد وقف إطلاق النار باشرنا تنفيذ المرحلة الأولى وبلغ عدد المشاركين في تنفيذ هذه المرحلة أكثر من 3 آلاف شخص

بلغ عدد المشاركين بفرق المسح أكثر من 3000 شخص في كافة المناطق اللبنانية بينهم أكثر من 1200 مهندساً وتم افتتاح أكثر من 100 مركز في المناطق المتضررة

-أصبحت عملية المسح في الربع النهائي وتم الإنتهاء من حوالى 90% من مسوحات الضاحية والبقاع والجنوب وجبل لبنان، عدا المناطق الحدودية التي سيبدأ العمل بها فور تحقق الظروف ووقف العدوان