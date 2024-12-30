"ستصل المساعدة إلى كل مستحق"... هذا ما طلبه دعموش من أصحاب الشقق السكنية ومحلات الأثاث!

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قال نائب رئيس المجلس التنفيذي في حـزب الله الشيخ علي دعموش في لقاء الإعلان عن مراحل تنفيذ حملة ” وعد والتزام”:

أن هناك عملية مسح دقيقة تتولاها جهات فنية متخصصة مثل شركتي “معمار” و”آرش” في الأماكن المتضررة وأعطينا الأولوية لإيواء العائلات التي تهدمت بيوتها كليا وللذين تضررت جزئياً لكي يعودوا بسرعة

وأضاف أن لدينا برنامج إيواء للقرى الحدودية وسنعيد إعمار هذه القرى وستصل المساعدة إلى كل مستحق ضمن مهل زمنية ألزمنا أنفسنا بها من أجل إنجاز هذا المشروع الوطني

وأمل دعموش من أصحاب الشقق السكنية وأصحاب محلات الأثاث، إعانة المتضررين رأفة بهم ولكي يتمكنوا من تدبير أمورهم

كاشفا أن الحزب بدأ العمل خلال فترة العدوان وبمجرد وقف إطلاق النار باشرنا تنفيذ المرحلة الأولى وبلغ عدد المشاركين في تنفيذ هذه المرحلة أكثر من 3 آلاف شخص

كما ان عدد المشاركين بفرق المسح بلغ أكثر من 3000 شخص في كافة المناطق اللبنانية بينهم أكثر من 1200 مهندساً وتم افتتاح أكثر من 100 مركز في المناطق المتضررة

وأن عملية المسح أصبحت في الربع النهائي وتم الإنتهاء من حوالى 90% من مسوحات الضاحية والبقاع والجنوب وجبل لبنان، عدا المناطق الحدودية التي سيبدأ العمل بها فور تحقق الظروف ووقف العدوان