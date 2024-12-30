كوهين يهدد باغتيال الحوثي

A + A -

هدد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، الاثنين، باغتيال زعيم جماعة الحوثي اليمنية الملك الحوثي.

وقال كوهين لإذاعة “94 أف أم” المحلية: “أبعث برسالة إلى زعيم الحوثيين.. إذا استمر في أفعاله، فسينتهي به الأمر تماماً كما انتهى بزعيم حركة حـماس يحيى السنوار والأمين العام لحزب الله حسن نصـر الله”.

أضاف كوهين: “عملنا وفق نظام وإستراتيجية معينة في غزة ولبنان، والآن، من بين أمور أخرى، يتجه التركيز إلى اليمن وإيران نفسها، وينبغي القول إنه ما لم يتم إلحاق الأذى بإيران، فإن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط سيستمر”.