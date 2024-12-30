هكذا سيعود اللاجئون اللبنانيون في العراق الى لبنان...

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كشفت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية عن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين العراق ولبنان، ابتداءً من الإثنين، ضمن مبادرة رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، بتسيير رحلات مجانية لنقل وإعادة اللاجئين اللبنانيين من بغداد إلى بيروت.

وقال المتحدث باسم الوزارة علي عباس للحرة إن "الرحلة الأولى التي ستنطلق من مطار بغداد الدولي، ستقل 159 لاجئا لبنانيا"، مشيرا إلى استمرار عملية نقل جميع اللاجئين اللبنانيين الراغبين في العودة إلى بلدهم.

وأشار إلى أن الوزارة، "مستمرة في توثيق أعداد اللاجئين الراغبين بالعودة"، منوها بأنه "سيتم تسيير 4 رحلات أخرى إلى بيروت أيضا خلال الأيام المقبلة".