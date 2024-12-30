كاتس يهدد: أي محاولة من جانب الحزب للتعافي "ستُقطع"!

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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس فرض عقوبات اقتصادية على حملة تبرعات لمتضرري عملية تفجير أجهزة “البيجر” في حزب الله، لافتا إلى أن القرار هو جزء من سياسة عدم التسامح ورسالة واضحة لكل من يفكر في تمويل الإرهاب تحت ستار المساعدات الإنسانية. وشدد كاتس على أن كل دولار لا يصل إلى حزب الله هو خطوة أخرى نحو إضعاف هذه المنظمة، مشيرا إلى أن أي محاولة من جانب حزب الله للتعافي ستُقطع. وأضاف: ” الذراع الطويلة لإسرائيل ستعمل بكل الطرق لضمان أمن مواطنيها ونعمل على كل الجبهات الممكنة لتجفيف مصادر تمويل حزب الله الذي يحاول استعادة قدراته”.



