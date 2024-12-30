البستاني من دار الفتوى: أنا في طبيعتي وفاقي ولا أشكل تحديا لأحد وإذا كان هناك فرصة لوجودي كتوافقي فأنا حاضر للمسؤولية

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استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب فريد البستاني الذي قال بعد اللقاء:" زيارتنا لهذا الصرح ولقائنا مع سماحته لنستنير بأفكاره. وكان اللقاء مثمرا جدا وتباحثنا في أمور وطنية واستمعت الى توجيهات وتحدثنا في الموضوع الرئاسي وقال لي سماحته أن الرئيس المقبل يجب ان يكون لكل اللبنانيين وليس فقط للطائفة المارونية وهذا يحملنا نحن الموارنة مسؤولية كبيرة، لأنني أحب ان أقول أن الطائفة السنية هي من المؤسسين لهذا الوطن ودورهم مهم جدا".

أضاف :"وكان لسماحته الكثير من الأفكار التي نتوافق معه عليها ودور سماحته جامع ومنفتح لكل الأفكار، وتحدثنا في موضوع العلاقة بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وبأهمية اتفاق الطائف الذي يجب ان يكون المنطلق مع الدستور في المرحلة القادمة وكلما ابتعدنا عن الطائف نقع في الخطأ، وعلاقتنا مع المحيط العربي والعودة الى أصولنا وجذورنا مع دول الخليج. وأشاد سماحته بأهمية تعزيز علاقة لبنان مع الدول العربية".



وختم البستاني :"توافقنا مع سماحته على تكثيف الجهود للتوافق وأنا أخبرته بكل إحترام،انني في طبيعتي وفاقي ولا أشكل اي تحدي لأحد وإذا كان هناك فرصة لوجودي كتوافقي فأنا حاضر للمسؤولية".