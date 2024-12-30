قرار هامّ من وزير الدفاع حول حمل الأسلحة..

A + A -

أصدر وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، القرار رقم 1685 حول "إعتماد نماذج لتراخيص حمل الأسلحة عن العام 2025"، إضافة إلى تمديد مهلة حمل السلاح من نوعي دبلوماسي ومرافق حتى نهاية كانون الثاني المقبل، وارفقه بنماذج التراخيص الجديدة.

وجاء في نص القرار:

- المادة الأولى : تعتمد نماذج جديدة لتراخيص حمل الأسلحة (دبلوماسي - خاص - لولبي) للعام 2025 ، على أن تكون صالحة لغاية 2025/12/31 وفقاً للملحق المرفق ربطاً.

-المادة الثانية: تمدد صلاحية تراخيص حمل الأسلحة الحالية نوع دبلوماسي ونوع خاص (صفة مرافق) لغاية 2025/1/31.

-المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخه.