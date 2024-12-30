كلّ سنة بسنتها... (داليا داغر)

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كلّ سنة منقطعها بتعلِّم بعمرنا

وهالسّنة أووف شو ترَكِت...

يمكن بس تصير بالخمسين بتصير تطلّع ع السنين وكأنّها عم تمحي إيام تتكتب تاريخ لحياتك.

منها فلسفة، هيّ تجربة، كل حدًا عاشها على طريقته...

أمّا أنا فخلتني أعرف إنّو يمكن أهم شي بقي منها إنّو النجاح ما يغريني والفشل ما يحبطني.

وإنو اللي عندو عيلة عندو ثروة.

وإنّو ما حدا قوي إلّا ودايمًا في حدا أقوى منّو.

وإنّو أعرف أيمتى لازم انسحب وقت اللّي بيخلص دوري وببلّش دور غيري.

وإنّو كل إنسان معرّض للغلط، ومعليه، دايمًا في طلعات ونزلات؛

وما بصير شي إذا في شي ما ظبط... ما هيي مش دايمًا ظابطة... ما بصير شي إذا عدنا حساباتنا وجرّبنا عن جديد.

وإنّو ما في شي حرزان بالهدني. وها الكلام منّو تنظير، هيدي حقيقة!

وإنّو استفيد من كل لحظة لأنّو ممكن ما تنعاد.

وإنّو أعطي قد ما أقدر، لأنّو لح يرتد عليي بأكتر من طريقة.

وإنّو الله عاطيني نعمة بس ما بتصير نعم إلّا إذا في ناس معي بآمنوا باللي عم اعملو.

وإنّو قدّر الناس اللي معي، وأعرف قدرة كل شخص، وأعرف إني منّي محور الدني…

وإنّو دايمًا فكّر إنّو بكرا أحلى، وإذا ما كان، فاللي بعدو أحلى أكيد...

وأنا مش لحالي بهالدني... ولازم إنّي أشكر ربي ع نِعَمو…

ينعاد عليكم…

*داليا داغر