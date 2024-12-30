"والدها يقف مذهولاً بجانبها".. تفاصيل جديدة حول جريمة قتل عبير رحال!

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أكدت مصادر قضائية لـ"الديار" أن المحكمة التي وقعت فيها جريمة قتل الإعلامية عبير رحال، يوم الخميس الماضي، على يد زوجها خليل مسعود، لم تكن مجهزة بحراسة أمنية كافية ما سمح للجاني بتنفيذ جريمته دون أن يعترضه أحد. القاضي رئيف عبدالله، الذي كان في المحكمة يوم الحادثة، قال:"عبير لم تدخل إلى مكتبي، ولم يكن لديها موعد يوم الجريمة. الجريمة وقعت في الممر المؤدي إلى المحكمة وليس في المحكمة بل داخل مبنى يضم مكاتب وعيادات ومحال تجارية والمحكمة تقع في الطابق الثاني حيث تم استئجار 3 مكاتب داخل السنتر منذ حوالي السبع سنوات وتم تشييد بوابة حديدية للمكاتب الخاصة بنا والمحكمة يحرسها حارس واحد وطالب بزيادة عدد الحراس. مضيفا: "لقد سمعت صوت الرصاص، وعندما نزلت وجدت جثتها ووالدها يقف مذهولاً بجانبها".