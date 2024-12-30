"11 ألفًا و700 راكب في يوم واحد".. هذا ما كشفه المدير العام للطيران المدني!

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كشف المدير العام للطيران المدني، فادي الحسن، اليوم الإثنين، عن تسجيل وصول 11 ألفًا و700 راكب في يوم واحد، وهو أعلى رقم وصول يتم تسجيله خلال الشهر الجاري، ويُعدّ رقمًا جيدًا جدًا مقارنة بالأعوام الماضية.

وأوضح الحسن أن إجمالي عدد الواصلين خلال الشهر الجاري حتى تاريخه بلغ حوالي 220 ألف راكب، ما يعني أن الأرقام أصبحت متقاربة مع السنوات الماضية في نفس الفترة.

وفي حديثه لإذاعة "صوت كل لبنان"، أشار إلى أن شركات الطيران التي استأنفت رحلاتها، قد حافظت على عدد محدود من الرحلات، ومن المتوقع أن يتم تنظيم عدد الرحلات بشكل أفضل الشهر المقبل.

كما أوضح الحسن أن بعض الشركات، مثل الفرنسية والألمانية، لم تُستأنف رحلاتها بعد، بينما من المتوقع أن تستأنف شركة طيران الإمارات رحلاتها في غضون عشرة أيام.

وأشار إلى أن المطار ظل آمنًا طوال فترة العدوان، مع استمرار العمليات التشغيلية فيه، وفيما يتعلق بالشخصيات السورية التي يُقال أنه تم إخراجها من المطار بشكل غير قانوني، أكد الحسن أن هذا الموضوع قيد المتابعة من قبل الأجهزة الأمنية.