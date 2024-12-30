انقاذ مواطنين عالقين في الثلوج!

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أكدت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الإثنين، في مناشير على حسابها عبر منصة "اكس"، أن "عناصر من الدفاع المدني عملوا اليوم على سحب سيارة رباعية الدفع وانقاذ من بداخلها بسبب تراكم الثلوج في التويتي-البقاع".

كما "عناصر من الدفاع المدني عملوا في تمام الساعة 21:30 من تاريخ اليوم الواقع في 2024/12/29 على سحب سيارة رباعية الدفع وانقاذ من بداخلها بسبب تراكم الثلوج على طريق عام ترشيش-زحلة".

كذلك، عمل العناصر في تمام الساعة 22:40 من تاريخ اليوم الواقع في 2024/12/29 على سحب سيارة رباعية الدفع وانقاذ من بداخلها، كانت قد غرست في الوحول على ضهور زحلة.

وكانت قد أشارت غرفة التحكم المروري، صباح اليوم الإثنين، إلى أن طريق ضهر البيدر سالكة امام جميع المركبات حالياً.



بينما ذكرت أن طريق ترشيش زحلة مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.