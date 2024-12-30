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"الجيش الإسرائيلي" يزرع أجهزة تنصت في الجنوب؟

30
DECEMBER
2024
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الأنباء الكويتية: في الجنوب ومرة جديدة وفي أقل من 72 ساعة، وقف الجيش اللبناني في مواجهة القوات الإسرائيلية التي تقدمت باتجاه القرى خارج المنطقة الحدودية. وتمكن بالتعاون مع القوات الدولية من إجبار الدبابات الإسرائيلية على الانسحاب، اثر اتصالات مع اللجنة المشرفة على تطبيق وقف إطلاق النار

.

وترافق التمدد الإسرائيلي مع تفجيرات عنيفة هزت المناطق الجنوبية لمسافات بعيدة، بتفجير 15 منزلا دفعة واحدة في منطقتي كفركلا ومركبا.

 

وقالت مصادر أمنية مطلعة لـ «الأنباء»: «تحاول إسرائيل تبرير ممارساتها والتقدم خارج المنطقة الحدودية بالتشكيك في تعاون «حزب الله» مع الجيش اللبناني في إزالة البنى التحتية العسكرية وتسليم مخازن الأسلحة في منطقة جنوب الليطاني.

 

والتحرك البطيء في عملية الانتشار لا يتناسب مع مهلة الـ 60 يوما التي نص عليها قرار اتفاق وقف إطلاق النار قبل الانتشار حتى الحدود والتي مضى أكثر من نصفها».

 

ولا تستبعد المصادر المعلومات التي تحدثت عن قيام الجيش الإسرائيلي بزرع أجهزة تنصت، خصوصا في المنطقة التي دخل إليها قبل أيام في وادي الحجير ووادي السلوقي.

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