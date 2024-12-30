عناوين الصحف ليوم الأثنين 30 كانون الأول 2024

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الأخبار: واشنطن تأمر باريس: ممنوع إطلاق جورج إبراهيم عبدالله

جعجع يستفتي الرياض حول ترشيحه

الشرع "يمسخ" المرحلة الإنتقالية... حكم الرجل الواحد

النهار: تعبئة داخليّة وديبلوماسيّة ضاغطة بعد رأس السنة لا أكثرية مرجحة بعد... والسعودية لا تتدخّل



اللواء: الاحتلال «يعربد» ويُحرج واشنطن: ننسق مع الأميركيين!

وزير الخارجية السعودي إلى بيروت بين «الخميسين».. وتشاؤم مسيحي حول صعود الدخان الأبيض الرئاسي



البناء: الاحتلال يعتقل المرضى والجهاز الطبي في غزة… وتجدّد الاشتباكات في جنين / الشرع يوجّه رسائل لموسكو والرياض وطهران والقاهرة… والانتخابات بعد سنوات / هليفي وأركان جيشه في جنوب لبنان: انتصارنا واضح لكن تبقى عودة النازحين!



الجمهورية: الراعي يرفض تأجيل جلسة 9 كانون

بيروت ترتدي حلة رأس السنة



الديار: زحمة مُوفدين عشيّة الجلسة الرئاسيّة... وترقب ضغط سعودي ــ أميركي

خشية من تمهيد «إسرائيل» للتبرؤ من مُهلة الستين يوماً

الجولاني: تنظيم انتخابات قد يتطلّب 4 سنوات



?l'orient le jour: Quelles relations possibles entre la Syrie post-Assad et l’État hébreu



عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: اتساع المواجهات بين «قسد» والفصائل الموالية لتركيا

التحالف الدولي يعزز قواته في شمال شرقي سوريا

الأنباء الكويتية: «التيار» أقرب إلى «الثنائي» لجهة السير بمرشح يتقاطع عليه معهما

استحقاق انتخابي رياضي يشعل لبنان في العد التنازلي للانتخابات الرئاسية