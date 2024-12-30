عناوين الصحف ليوم الأثنين 30 كانون الأول 2024

الأخبار: واشنطن تأمر باريس: ممنوع إطلاق جورج إبراهيم عبدالله
جعجع يستفتي الرياض حول ترشيحه
الشرع "يمسخ" المرحلة الإنتقالية... حكم الرجل الواحد
النهار: تعبئة داخليّة وديبلوماسيّة ضاغطة بعد رأس السنة لا أكثرية مرجحة بعد... والسعودية لا تتدخّل
اللواء: الاحتلال «يعربد» ويُحرج واشنطن: ننسق مع الأميركيين!
وزير الخارجية السعودي إلى بيروت بين «الخميسين».. وتشاؤم مسيحي حول صعود الدخان الأبيض الرئاسي
البناء: الاحتلال يعتقل المرضى والجهاز الطبي في غزة… وتجدّد الاشتباكات في جنين / الشرع يوجّه رسائل لموسكو والرياض وطهران والقاهرة… والانتخابات بعد سنوات / هليفي وأركان جيشه في جنوب لبنان: انتصارنا واضح لكن تبقى عودة النازحين!
الجمهورية: الراعي يرفض تأجيل جلسة 9 كانون
بيروت ترتدي حلة رأس السنة
الديار: زحمة مُوفدين عشيّة الجلسة الرئاسيّة... وترقب ضغط سعودي ــ أميركي
خشية من تمهيد «إسرائيل» للتبرؤ من مُهلة الستين يوماً
الجولاني: تنظيم انتخابات قد يتطلّب 4 سنوات
?l'orient le jour: Quelles relations possibles entre la Syrie post-Assad et l’État hébreu
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: اتساع المواجهات بين «قسد» والفصائل الموالية لتركيا
التحالف الدولي يعزز قواته في شمال شرقي سوريا
الأنباء الكويتية: «التيار» أقرب إلى «الثنائي» لجهة السير بمرشح يتقاطع عليه معهما
استحقاق انتخابي رياضي يشعل لبنان في العد التنازلي للانتخابات الرئاسية