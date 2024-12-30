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أسرار الصحف ليوم الأثنين 30 كانون الأول 2024

30
DECEMBER
2024
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اللواء: أسرار

لغز
لاحظت أوساط مالية إرتفاع أسعار أسهم سوليدير واليوروبوند في الأسبوع الماضي مع إقتراب موعد جلسة إنتخاب الرئيس العتيد!



غمز
تردد أن ترشيح تحالف ثلاثي لموظف سابق في السباق الرئاسي، الهدف منه أساساً إستبعاد تأييد موظف حالي يحظى بتأييد خارجي قوي، مع إمكانية التوصل إلى تسوية حول مرشح ثالث!

 

همس
تجري إتصالات مع كتل نيابية وازنة لتأمين أكبر عدد من أصوات النواب لرئيس الحكومة العتيد في الإستشارات الإلزامية التي تعقب إنتخاب رئيس الجمهورية في حال سارت الأمور نحو الخواتيم السعيدة في جلسة ٩ كانون الثاني!

 

 

 

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

سجلت أوساط سياسية وإعلامية غياب أي ذكر للجولان السوري المحتل والتوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية خلال حوار لقرابة الساعة أجرته قناة العربية مع رئيس الهيئة الحاكمة في سورية، سواء في أسئلة القناة أو في استعراض رئيس الهيئة سياساته ومواقفه، خصوصاً أن الخطابات المتلاحقة لرئيس الهيئة منذ تسلّم الحكم في العاصمة السورية لم ترد على ذكر الجولان المحتل لجهة إعلان الالتزام باستعادته سواء عبر مسار دبلوماسي وقانوني أو من خلال خيارات أخرى، فيما يضع كيان الاحتلال قرار ضم الجولان إلى الكيان في أولويات شروطه لاستقرار العلاقة عبر الحدود مع سورية.

 

كواليس

تؤكد أغلب التقارير الصحافية والتحليلات العسكرية في إعلام الكيان أن الحرب عن اليمن سوف تشكل البوابة التي تدفع حكومة بنيامين نتنياهو نحو اتفاق غزة، لأن التقديرات العسكرية تُجمع على استحالة فوز نتنياهو في هذه الحرب، حيث بُعد المسافة وسعة المساحة عنصران يضعفان قدرة رقابة الأجواء على مدار الساعة والتدخل العسكري على طريقة حرب غزة وحرب لبنان والبيئة الشعبية اليمنية لن تمتثل لضغوط الخروج من نصرة غزة وهي تخرج بالملايين أسبوعياً لتجديد مبايعة خيارات قيادتها، بينما الذهاب إلى التصعيد الكبير سيدفع اليمن إلى قلب الطاولة في البحار والتسبّب بأزمات كبرى للتجارة العالميّة، خصوصاً في مجال الطاقة.

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