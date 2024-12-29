بالصور- قداس مميز للتيار الوطني الحر في غوسطا..

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بدعوة من هيئة التيار في بلدة غوسطا و بمناسبة الاعياد المجيدة،أقيم قداس الهي في كنيسة مار سمعان العمودي الرعائية ترأسه الأب جورج عطالله بحضور نائب كسروان الوزيرة ندى البستاني و رئيس بلدية غوسطا زياد الشلفون و الدكتور اندره قزيلي رئيس مجلس ادارة مستشفى فتوح كسروان(البوار) الحكومي و الاستاذ داني ضو منسق قضاء كسروان في التيار و منسق البلدة المهندس باتريك باسيل و كافة أعضاء الهيئة و عدد كبير من المناصرين و فعاليات وأبناء البلدة.

عطاالله شدد في عظته على ضرورة الاتكال على الله في محاربة الشرّ الماكر و دعا الجميع الى الاتحاد و توحيد الصفوف لانه السبيل الوحيد للخروج أقوياء من الازمات و المحن المتعددة.

تلا القداس لقاء جامع و حاشد في صالون كنيسة مار سمعان كان مناسبة للتلاقي و المعايدة و شرب نخب الاعياد.