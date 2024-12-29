إسرائيل تحذر من "خطر" على قوات حفظ السلام في الطيبة!

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أعلنت نائبة المتحدث الرسمي لليونيفيل، كانديس أرديل، في تصريح صحافي، أن "إسرائيل أبلغت قوات اليونيفيل أن سلامة حفظة السلام لا يمكن ضمانها في محيط منطقة الطيبة، وعلى الدوريات تجنب هذه المنطقة."

وأوضحت أرديل أن هذا التحذير يأتي في سياق الوضع الأمني المتقلب في المنطقة، مؤكدة أن "سلامة جنود حفظ السلام تشكل أولوية قصوى، ولن نقوم بأي عمل يعرضهم لأي خطر غير ضروري". وأضافت أن اليونيفيل تعمل بشكل مستمر على تقييم الوضع الأمني لضمان سلامة قواتها في كافة المناطق التي تعمل فيها.

وكانت قد شددت قوات "اليونيفيل"، في وقت سابق الخميس الماضي، على أن "أي أعمال تهدد وقف الأعمال العدائية الهشّ يجب أن تتوقف".

وأضافت، "لقد أكّد كل من إسرائيل ولبنان التزامهما بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701. ولمعالجة القضايا العالقة، فإن الطرفان مدعوان الى الاستفادة من الآلية التي أنشئت حديثاً على النحو المتفق عليه في التفاهم."

وتابعت اليونيفيل انها تستمر "في حثّ الجيش الإسرائيلي على الانسحاب في الوقت المحدد ونشر القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان والتنفيذ الكامل للقرار 1701 كمسار شامل نحو السلام"، مضيفة انها "تعمل بشكل وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية بينما تقوم بتسريع جهود التجنيد وإعادة نشر القوات إلى الجنوب."

وأشارت إلى أنَّ "البعثة مستعدة للقيام بدورها في دعم البلدين في الوفاء بالتزاماتهما وفي مراقبة التقدّم، ويشمل ذلك ضمان خلو المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني من أي أفراد مسلحين أو أصول أو أسلحة غير تلك التابعة لحكومة لبنان واليونيفيل، فضلاً عن احترام الخط الأزرق".